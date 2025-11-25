خالد أبو بكر: الإعلام يراقب الانتخابات بدقة وموضوعية

قال الإعلامي خالد أبو بكر إنّ الإعلام يراقب العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، مشيرًا إلى الضرورة القصوى لعرض الصورة الانتخابية كما هي ودراسة الوضع بعقلانية وحيادية تامة.

أضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت اختلافًا في طبيعة الأخطاء التي ظهرت مقارنة بالمرحلة الأولى، الأمر الذي يتطلب التفريق الواضح بين أنواع المخالفات المختلفة.

وذكر أن الأخطاء الإدارية تستوجب التحقق مما إذا كانت ناجمة عن نظام معين لإدارة العملية أم مجرد أخطاء فردية من العاملين، بينما تُعد أخطاء المرشحين وأنصارهم وأسرهم مسؤوليتهم الفردية ولا ينبغي أن تمثل مؤشرًا على العملية الانتخابية ككل.

وأوضح أن حالات دفع المال للناخبين لشراء الأصوات تُعد مخالفة واضحة، ويجب أن تتولى الدولة مسؤولية رصدها وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة.