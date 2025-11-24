إعلان

دون شكاوى.. غلق جميع لجان الانتخابات بمحافظة القاهرة

كتب : محمد نصار

09:50 م 24/11/2025
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم غلق ٧٢٤ لجنة تمثل جميع لجان الانتخابات بمحافظة القاهرة في نهاية اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب والتي تجري يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تمت اقامتها داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى طوال اليوم.

وأكد محافظ القاهرة، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

غرفة عمليات الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 غلق لجان الانتخابات إبراهيم صابر

