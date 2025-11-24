أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن العملية الانتخابية بالمحافظة تجري في أجواء من الانتظام التام، مشيرًا إلى أن مشاركة أهالي سيناء تحمل دلالة خاصة بعد تحرر المحافظة من براثن الإرهاب.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن اللافت للانتباه هو الحضور الكثيف للمرأة السيناوية في مراكز التصويت، خاصة في مدينة الشيخ زويد.



وتابعا: "المرأة في شمال سيناء حققت تطورًا ملحوظًا، أصبح لدينا سيدات حاصلات على أعلى الشهادات ويعملن في مجالات التدريس الجامعي والمشاركة المجتمعية الفاعلة".



وأشار مجاور إلى أن إدارة العملية الانتخابية تتم بمنتهى التطور والاحترافية، مستشهدًا بفاعلية غرف العمليات والأزمات في تسيير الأمور.



وأكد أن غرفة عمليات المحافظة لم تُسجل أي مخالفات أو سلبيات حتى الآن، معتبرًا أن النظام القبلي والعرف السائد في سيناء يسهم في تحقيق هذا الانضباط والالتزام بالقوانين.



وتحدث المحافظ عن نسب الإقبال على التصويت، مفيدًا بأن الدائرة الأولى شهدت إقبالاً متزايدًا بعد أن بدأ بصورة عادية في الصباح.



وأضاف: "أما الدائرة الثانية فقد شهدت كثافة تصويتية عالية جدًا في مدينة بئر العبد"، متوقعًا أن تشهد جميع اللجان إقبالاً أكبر خلال اليوم الثاني للانتخابات.



وأشار إلى أن محافظة شمال سيناء تضم 41 مركزًا انتخابيًا موزعين على دائرتين انتخابيتين، يتنافس فيهما المرشحون على 4 مقاعد فردية.