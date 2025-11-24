رئيس الشيوخ يستقبل رئيس مجموعة الصداقة الصينية الأفريقية

استمرار توافد الناخبين على لجان بورسعيد في اليوم الأول

استقبل المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس "مو هونغ " نائب رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشاري والسياسي للشعب الصينى و رئيس مجموعة الصداقة الصينية الإفريقية والوفد المرافق له،والذي يزور مصر حالياً.

في بداية اللقاء رحب المستشار "فريد" بالوفد البرلماني الصيني مؤكداً ان هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين

،والتي تشهد مرور ٧٠ عاماً علي تأسيسها مشيداً بما تشهده هذه العلاقة من تقدير واحترام متبادل وحرص على تحقيق المصالح المشتركة.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين والوصول بها الي آفاق ارحب مؤكداً ان ذلك سينعكس ايجاباً على كافة العلاقات الثنائية اقتصادياً وسياسياً وسياحياً ، مشيراً إلى الاهتمام المصري بمبادرة الحزام والطريق والتي تتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة؛ مشيدًا بمساهمات الشركات الصينية في دفع عجلة الاقتصاد المصري وما تقدمه من استثمارات كبيرة بمصر في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب رئيس الوفد الصيني عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الصيني منذ لحظة وصوله القاهرة،مهنئاً المستشار "فريد" بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ،منوهاً لحرص الجانب الصيني علي دعم التعاون البرلماني والتشريعي بين مصر والصين بما يحقق المصالح المشتركة.

كما أعرب "هونج "عن تطلع بلاده لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة الصينية -العربية التي ستعقد في الصين العام المقبل مشيداً بما تشهده مصر من إنجازات ونهضة تنموية في عهد الرئيس السيسي ومؤكداً دعم بلاده لمصر في كافة جهودها لتحقيق رؤيتها 2030.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، المستشار فارس سعد وكيلا مجلس الشيوخ المستشار الدكتور احمد عبدالغني أمين عام المجلس، النائبة غادة البدوي امين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والسفيرة هبة زكي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.