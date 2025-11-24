بعد موجة الإصابات التنفسية.. هل ظهر متحور "أشرس" من كورونا؟

أثار ارتفاع أعداد الإصابات التنفسية مؤخراً تساؤلات بشأن إمكانية ظهور متحور جديد من فيروس كورونا أكثر شراسة، وما إذا كانت الطفرات الأخيرة قد زادت من سرعة انتشاره أو شدة أعراضه.

وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه لا يوجد حاليًا أي متحور "أشرس" من كورونا، ولم يظهر ولن يظهر متحور فرعي أقوى من المتحور الأساسي "أوميكرون"، سواء في هذه الموجة أو الموجات المقبلة أو في أي وقت لاحق.

وشدد "عنان" على أنه "لا يوجد دور جديد أو متحور جديد من كورونا؛ فآخر متحور مسجل منذ عدة أشهر هو "ستراتوس"، وهو أكثر انتشارًا وقدرة على الهروب من اللقاح، لكن ليس أشرس"، لافتا إلى أن معظم الإصابات الحالية سببها الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، وهذه الفيروسات أحيانًا تكون أقوى من كوفيد، وظهرت منذ 2022–2023 في موجات قوية، لكنها ليست أشرس.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع حالات الإنفلونزا ونزلات البرد والفيروسات التنفسية الأخرى، في الوقت الذي قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فصل الشتاء الحالي ليس وباءً جديدًا، لكنه أصعب نسبيًا منذ عام 2023 نتيجة ضعف المناعة المؤقت وبعض التغيرات الطبيعية.

وأوضح أن الدراسات العالمية تتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها تقريبًا بحلول شتاء 2026–2027، مضيفا أن الفيروسات تتغير بشكل طفيف كل موسم، ما يقلل فعالية المناعة السابقة قليلًا ويزيد شدّة الأعراض نسبيًا.

