وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات "النواب" بالمقطم

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية.

جاء ذلك خلال قيام الوزير بالإدلاء بصوته، اليوم الإثنين، في انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المقطم.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركته في هذا الاستحقاق المهم تأتي انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة الإيجابية هي حق دستوري لكل مواطن ومسؤولية وطنية تعكس الوعي الكبير للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، داعيًا جميع أبناء الإنتاج الحربي لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والمشاركة بفاعلية، لافتًا إلى أنه عقب إتمام هذا الاستحقاق الدستوري سيكون تشكيل غرفتيّ البرلمان المصري قد اكتمل لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني واستكمال مسيرة التعاون البنّاء بين الحكومة والبرلمان لخدمة الوطن والمواطن.

وأشار الوزير إلى أن المشاركة المتميزة من أبناء الوطن بالخارج والداخل، سواء بالمرحلة الأولى أو الثانية من العملية الانتخابية، تعكس وعيهم بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، معربًا عن إيمانه بقدرة المواطنين على حُسن اختيار ممثلين عنهم قادرين على التعبير عن تطلعاتهم والدفاع عن قضايا الوطن وأبنائه.

