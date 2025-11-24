4 صور للرئيس السيسي خلال تصويته في انتخابات النواب 2025

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 في لجنة مدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات بمصر الجديدة.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

