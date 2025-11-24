رئيس جامعة القاهرة: المشاركة في الانتخابات مسئولية مجتمعية

أدلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في مرحلتها الثانية، في لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب بالمعادي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسئولية مجتمعية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على الإسهام في بناء الوطن ودعم مؤسساته، مشددًا على ضرورة المشاركة بروح من الانتماء والالتزام الوطني.

ودعا رئيس الجامعة، جميع منتسبي جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وكذلك المواطنين كافة، إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، بما يعكس صورة مشرفة للوعي الوطني ويؤكد حرص أبناء الوطن على ممارسة الحقوق السياسية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة القاهرة ستظل نموذجًا رائدًا في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز الوعي المجتمعي، انطلاقًا من دورها التنويري ورسالتها في إعداد أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الإيجابية في شئون الوطن.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة