إعلان

رئيس جامعة القاهرة: المشاركة في الانتخابات مسئولية مجتمعية

كتب : عمر صبري

11:35 ص 24/11/2025

الدكتور محمد سامي عبد الصادق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في مرحلتها الثانية، في لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب بالمعادي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسئولية مجتمعية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على الإسهام في بناء الوطن ودعم مؤسساته، مشددًا على ضرورة المشاركة بروح من الانتماء والالتزام الوطني.

ودعا رئيس الجامعة، جميع منتسبي جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وكذلك المواطنين كافة، إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، بما يعكس صورة مشرفة للوعي الوطني ويؤكد حرص أبناء الوطن على ممارسة الحقوق السياسية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة القاهرة ستظل نموذجًا رائدًا في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز الوعي المجتمعي، انطلاقًا من دورها التنويري ورسالتها في إعداد أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الإيجابية في شئون الوطن.

download

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد سامي عبد الصادق جامعة القاهرة انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية