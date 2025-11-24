إعلان

مفتي الجمهورية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:50 ص 24/11/2025
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الدكتور نظير محمد عياد (3)
  • عرض 3 صورة
    الدكتور نظير محمد عياد (1)

أدلى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025م، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة كفر الشيخ العسكرية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد مفتي الجمهورية، عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الجوهري تُعد التزامًا وطنيًّا وتكليفًا شرعيًّا ينبغي لكل مواطن أن يؤديه؛ تعزيزًا لاستقرار الدولة وصونًا لمسارها الدستوري، مشددًا على أن التصويت في الانتخابات يجب أن يكون تعبيرًا نزيهًا عن المصلحة العامة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية أو الاعتبارات الضيقة؛ فصوت كل فرد أمانة عظيمة يُحاسَب عليها أمام الله تعالى.

وأوضح مفتي الجمهورية أن العملية الانتخابية تمثل إحدى أرقى صور المساهمة المجتمعية الواعية، التي تعمل على ترسيخ مؤسسات قوية تُجسّد إرادة المواطنين وتلبي احتياجاتهم، مؤكدًا أن صيانة هذه القيمة الوطنية مسؤولية كبيرة لا تقبل الإهمال أو التفريط.

محمد عياد انتخابات مجلس النواب 2025 كفر الشيخ مجلس النواب لعام 2025

