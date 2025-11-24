مفتي الجمهورية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ

أدلى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025م، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة كفر الشيخ العسكرية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد مفتي الجمهورية، عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الجوهري تُعد التزامًا وطنيًّا وتكليفًا شرعيًّا ينبغي لكل مواطن أن يؤديه؛ تعزيزًا لاستقرار الدولة وصونًا لمسارها الدستوري، مشددًا على أن التصويت في الانتخابات يجب أن يكون تعبيرًا نزيهًا عن المصلحة العامة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية أو الاعتبارات الضيقة؛ فصوت كل فرد أمانة عظيمة يُحاسَب عليها أمام الله تعالى.

وأوضح مفتي الجمهورية أن العملية الانتخابية تمثل إحدى أرقى صور المساهمة المجتمعية الواعية، التي تعمل على ترسيخ مؤسسات قوية تُجسّد إرادة المواطنين وتلبي احتياجاتهم، مؤكدًا أن صيانة هذه القيمة الوطنية مسؤولية كبيرة لا تقبل الإهمال أو التفريط.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة