وزير السياحة يُدلي بصوته انتخابات مجلس النواب 2025

كتب : محمد نصار

10:45 ص 24/11/2025
    شريف فتحي وزير السياحة والآثار (2)
    شريف فتحي وزير السياحة والآثار (3)

تصوير- هاني رجب:

أدلى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بلجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء

شريف فتحي وزير السياحة والآثار انتخابات مجلس النواب 2025

