إعلان

وزير قطاع الأعمال يُدلي بصوته في انتخابات النواب 2025

كتب : محمد نصار

10:29 ص 24/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وزير قطاع الأعمال يُدلي بصوته (3)
  • عرض 3 صورة
    وزير قطاع الأعمال يُدلي بصوته (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- هاني رجب:

أدلى محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير قطاع الأعمال انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد