وزير قطاع الأعمال يُدلي بصوته في انتخابات النواب 2025
كتب : محمد نصار
تصوير- هاني رجب:
أدلى محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي.
وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء
