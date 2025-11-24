بدأ الناخبون، صباح اليوم، التوافد على لجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان في أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط حضور ملحوظ واتجاه متزايد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان.

وشهدت اللجنة إقبالًا كبيرًا من السيدات اللاتي تصدّرن المشهد الانتخابي، وحرصن على التواجد مبكرًا للمشاركة في العملية الانتخابية، وسط تسهيلات يقدمها القائمون على اللجنة لتنظيم دخول الناخبين ومساعدة كبار السن وذوي الهمم.

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال المواطنين حتى نهاية اليوم وفق الجدول المعلن، على أن تستمر عملية التصويت على مدار يومين في المرحلة الثانية.