فتح باب المشاركة في الدورة 14 لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم

أعلنت أمانة مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم عن فتح باب المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة عشرة، والمنتظر عقدها في ديسمبر المقبل، بمحافظة بني سويف، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة.. رؤى وتحديات".



يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويتولى الأمانة العامة للمؤتمر الدكتورة هبة كمال، مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي، والدكتور حمدي عرقوب، أستاذ دراسات الطفولة بجامعة القاهرة، رئيسا للجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور وليد نادي مدير إدارة برامج تثقيف الصم وذوي الإعاقة الذهنية، أمين سر المؤتمر.



ويتيح المؤتمر للباحثين والأكاديميين المشاركة وتقديم رؤاهم البحثية من مختلف المحافظات، من خلال اختيار محور واحد من المحاور الفرعية الأربعة: الأول بعنوان "الذكاء الاصطناعي وآليات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الرقمي"، ويحمل الثاني عنوان "الذكاء الاصطناعي والبناء المعرفي والدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة"، ويناقش المحور الثالث موضوع "المؤسسات الأكاديمية والثقافية والإعلامية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الذكاء الاصطناعي"، أما الرابع يتناول دور "التحديات والأبعاد التشريعية والأخلاقية في توظيف الذكاء الاصطناعي في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة".



وتحددت ضوابط المشاركة كالتالي: أن يتميز البحث بالمنهجية العلمية، وألا يقل عن 15 صفحة ولا يزيد على 20 صفحة مقاس A4، وأن يكون مكتوبا بخط Simplified Arabic حجم خط 14 المتن و16 للعناوين، مع كتابة المراجع العربية والأجنبية بنظام APA، واستخدام مسافة مفردة بين الأسطر.



كما يجب أن يتوافق البحث مع العنوان الرئيسي أو المحاور الفرعية للمؤتمر، وألا يكون قد سبق نشره أو تقديمه في أية جهة أخرى، كما أنه لا تقبل ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك الأبحاث المأخوذة عن الغير أو التي تزيد نسبة الاقتباس فيها عن 20%.



تسلم الأبحاث عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوى الاحتياجات الخاصة ce@gocp.gov.eg، وذلك موعد غايته 5 ديسمبر المقبل، مع العلم أنه لا توجد أية رسوم مالية للمشاركة، وعلى الباحث الالتزام بإجراء أية تعديلات تراها اللجنة العلمية ضرورية لقبول أو نشر البحث في الوقت المحدد لذلك، وتنشر الأبحاث المطابقة للمعايير والمقبولة في الكتاب الخاص بالمؤتمر.



ويقام مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وينفذ من خلال الإدارة العامة للتمكين الثقافي، وتأتي هذه الدورة استكمالا لجهود هيئة قصور الثقافة لتعزيز الوعي بقضايا ذوي الهمم، وتوفير بيئة ثقافية تسهم في تحقيق العدالة الثقافية لجميع فئات المجتمع.