لتلاشي الفصل فجأة.. نصائح مهمة من "الكهرباء" للتعامل مع عداد الكارت

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نصائح للتعامل بالشكل الأمثل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع، الذي يجري شحنه عبر الكارت المخصص، ضمن خطة وزارة الكهرباء للتوسع في تركيب هذه النوعية من العدادات بدلا من العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة.

وجاءت نصائح "الكهرباء" للتعامل مع عداد الكارت، كالتالي:-

1- عدم التلاعب نهائيا في غطاء العداد حتى لا يفصل العداد.

2- التأكد من وجود رصيد كافٍ حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.

3- يعطي العداد إنذارات بعد وصول الرصيد إلى 10 جنيهات.

4- يفضل الشحن في أول أسبوع من الشهر عند الشريحة الأولى.

5- آخر أسبوع في الشهر يفضل توفير الطاقة قدر المستطاع لأن العداد يكون عند أعلى شريحة.

6- عند الانتقال من شريحة إلى أخرى يجري خصم جزء من الرصيد وفق الشريحة الجديدة.

7- عند عدم تشغيل العداد نهائيا يجري خصم 9 جنيهات من الرصيد.

8- تأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت.

9 - العداد الكارت مثل العداد العادي في طريقة حساب قيمة الاستهلاك.

10- حال عدم الشحن يجب التوجه إلى شركة الكهرباء لتفعيل الكارت في دقائق.

11- عند برمجة العداد تُسجل كل البيانات وكذلك عمليات الشحن.

12- حال ضياع الكارت وعليه شحنة تُسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها وتستمر في الكارت الجديد.

13 - حال فصل العداد والكارت غير موجود يمكن إدخال بطاقة رقم قومي أو فيزا بنكية في العداد فيعود التيار الكهربائي فورا حتى استخدام بالكارت.

14- في حال فتح غطاء العداد سوف تدفع غرامة فتح الغطاء طبقا للرسوم المقررة بالشركة.

15- لا يمكن تبديل مكان العداد أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع إلى شركة الكهرباء.

16- في حالة زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ80 أمبير يُفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، وحال التكرار 3 مرات يُفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددا.

17- باستخدام الزر الضاغط يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة.