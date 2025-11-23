المجلس التصديري: مصر بتصدر غذاء للعالم بأكثر من 11 مليار دولار

كشف الأستاذ تميم الضو، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تحقيق مصر مركزًا متقدمًا في تصدير الشوكولاتة عالميًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "بنكلم في 179 مليون دولار صادرات شوكولاتة في 2024، وأن مصر تحتل المركز الأول عالميًا"، مشيرًا إلى أن هذه البيانات صادرة عن مركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف الضو أن صادرات الشوكولاتة تمثل جزءًا فقط من إنجازات القطاع، موضحًا أن مصر بتصدر أغذية مصنعة بقيمة 7 مليارات دولار في 2024، عشان كده غير المحاصيل الزراعية اللي في حدود 4.5 مليار.

وتابع المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية: "إحنا مصر بتصدر غذاء للعالم بأكثر من 11 مليار دولار".

وأشار المدير التنفيذي للمجلس التصديري إلى أن إنجازات مصر التصديرية لا تقتصر على الشوكولاتة فقط، مؤكدًا أن "مصر السنة اللي فاتت كانت تحتل المركز الأول عالميًا في صادرات الفراولة المجمدة، وبناخد حصة 26% من صادرات العالم".

وأكد أن هذه المنتجات تصل لأهم الأسواق العالمية مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان والصين.

وتابع الضو: "بنكلم على كادبري، بنكلم على مارس، بنكلم على الأسامي الكبيرة اللي إحنا كنا دايما نروح نجيبها من مطارات".

وأكد أن هذه المنتجات تُصنع وفق أعلى معايير السلامة الغذائية العالمية، مشيرًا الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية تشهد زيادة شهرية تتراوح بين 40 إلى 50%، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أصبحت ثاني أكبر مستورد للغذاء المصري بعد المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن ثقته في تحقيق زيادة مستهدفة بمليار دولار بنهاية 2025، معتبرًا أن وجود الشركات العالمية في مصر يمثل "مدرسة" تخلق فرص عمل وتزيد الخبرات المحلية.