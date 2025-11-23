إعلان

"نارية وغير موفقة".. لميس الحديدي تعلق على أزمة تصريحات حسام حسن

كتب : داليا الظنيني

10:39 م 23/11/2025

لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الأزمة المثارة بشأن تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، ووصفتها بـ"نارية وغير موفقة"، معتبرة أن المدير الفني كان يجب عليه أن يضبط كلماته رغم الضغوط التي قد يكون تعرض لها.

وخلال برنامجها "الصورة"، أشارت الحديدي إلى الانقسام بين مؤيد ومعارض لاستمرار حسام حسن في إدارة المنتخب المصري، مشيرة إلى أن المشكلة حاليًا في التوقيت، حيث يفصلنا أقل من شهر على انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

وتساءلت: "هل هناك بديل؟".. مستذكرة بتجارب سابقة مماثلة لم تكن جيدة، وشددت على عدم جلب مدرب جديد ليتعرف على اللاعبين قبل بطولة قوية بهذا الحجم.

