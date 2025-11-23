تعرف إزاي إنك مريض نفسي؟ شرح بسيط من د. مهاب مجاهد

حدد الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، 3 معايير لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من مرض نفسي أم لا.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وعرف مَجاهد المرض أو الاضطراب النفسي بأنه خلل واضح في الأداء، قائلاً : "لا يستطيع الشخص العادي تقييم الأعراض مهما اتشرحت له، لأنها ليست شغلته. كما أني كطبيب نفسي لا أستطيع تقييم عمل هندسي. ولكن تعرف منين أنك محتاج زيارة طبيب نفسي؟ حين يكون هناك شيء اسمه العجز عن الأداء.

وأكمل مجاهد: "الأداء له 3 معايير: أداء وظيفي (طالب مش عارف يذاكر، أو موظف مش عارف يروح شغله)، وأداء أسري (حدوث اضطراب في علاقة ابن بأبوه وأمه مثلا)، وأداء اجتماعي (بحيث يتجنب الشخص كل الدوائر الاجتماعية المحيطة به ومش قادر يتعامل مع الناس)."

وواصل: "لو فيه خلل واضح في واحد من المعايير الثلاثة لمدة تتخطى شهرين متتاليين، أو في الثلاثة مجتمعين لمدة تتخطى أسبوعين متتاليين، رجاءً اعرض نفسك على طبيب."

وحل الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، ضيفا على الحلقة الجديدة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث خلالها حول عدد من القضايا مثل: كواليس تعيينه في مجلس الشيوخ، وكيف أثرت الأزمة الاقتصادية على شخصية المصريين، ورأيه في نظام البكالوريا، وغيرها من القضايا الهامة والنصائح المهمة للحفاظ على التوازن النفسي.