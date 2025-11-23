أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد خلالها انتهاء الحكومة من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه يتابع هذا الملف بشكل شخصي لضمان خروجه في أقرب وقت وبالصورة التي تيسر على المواطنين.

وأكد سليم، في بيان اليوم الأحد، الأهمية الكبيرة لهذه التعديلات التي تعمل عليها الحكومة بالتنسيق الكامل بين المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة؛ نظراً لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بملايين المواطنين الذين ينتظرون حلولًا جذرية وعملية تنهي معاناتهم الطويلة مع مخالفات البناء.

وطالب النائب الحكومة بالإسراع في الإعلان عن التعديلات الجديدة وطرحها للرأي العام؛ خصوصًا أن حسم الملف أصبح ضرورة مُلحة؛ لما له من تأثير مباشر على الاستقرار العمراني والاجتماعي.

وتقدم الدكتور محمد سليم بعدد من المقترحات الضرورية لتنظيم ملف التصالح وتحقيق العدالة للمواطنين؛ وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصالح وتقليل المستندات المطلوبة، لضمان سرعة البت في طلبات التصالح ووضع سقف زمني ملزم للجهات المختصة للرد على طلبات المواطنين دون تأخير، وأسعار عادلة للتصالح تراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، مع السماح بطرق دفع مرنة تشمل التقسيط الميسر دون فوائد أو بفوائد رمزية، وتوحيد المعايير بين المحافظات لمنع التفاوت الكبير في القرارات والتقديرات، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًّا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية .

وأكد النائب أن تطبيق هذه المقترحات سيسهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار العمراني، ويحقق فائدة مزدوجة للدولة والمواطن، داعيًا الحكومة إلى التحرك السريع لإغلاق هذا الملف الذي ظل محورًا للجدل لسنوات طويلة.