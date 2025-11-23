طالب الإعلامي عمرو أديب بمعاقبة شديدة لمتهمي واقعة التحرش بمدرسة "سيدز" الدولية، معرباً عن غضبه الشديد مما تعرض له الأطفال وضرورة حمايتهم من الضغوط النفسية بعد الحادث.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "خلوا بالكم من عيالكم، وليذهب المجرمون إلى الجحيم"، مؤكدًا أن الأطفال لا يجب أن يوضعوا تحت كل هذا الضغط والتحقيقات بعدما تعرضوا لما يكفي من صدمات نفسية جراء ما تعرضوا له.

وأضاف: "ده عيل عنده خمس ست سنين.. كفاية اللي اتعمل فيه، ده أسوأ شيء ممكن يشوفه في حياته"، مشيرًا إلى أن الحادث سوف يترك آثارًا نفسية بالغة على الضحايا الصغار.

وتابع منتقدًا إدارة المدرسة: "أنتم بس شاطرين تاخدوا مصاريف بالآلاف وبالملايين.. أما لما يجي الأمر أنك تاخد بالك من أولادنا فشيء مش في أولوياتكم"، موجهاً تحية لأهالي الضحايا: "قلبي معاكم".

وأكد أن جريمة التحرش تمثل "قتلاً" للطفولة، داعياً إلى تطبيق أقصى العقوبات: "لو في إعدام والله يتعدموا في ميدان التحرير.. اللي حصل مع طفل ضعيف أبكم ده قتل والله".

وطالب أديب وزارة التعليم بوضع قواعد صارمة جديدة لحماية الأطفال في المدارس، قائلاً: "لازم من النهارده يكون في مدونة جديدة.. أنا مش هستنى أن يبقى في قذارة زي دي أو إجرام زي ده".

