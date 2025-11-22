عقد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، اجتماعًا لبحث مشروع استراتيجي مقدم من الجمعية الإفريقية للرعاية الصحية والدواء، بالتعاون مع شركة فيكسيد، لإنشاء منصة رقمية موحدة تهدف إلى تسهيل نفاذ الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والكيماويات إلى أسواق القارة الإفريقية في المرحلة الأولى، على أن تمتد لاحقًا لتشمل دول العالم كافة.

وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الجهات المعنية، حيث حضر كل من: السيد الوكيل أنور الصافي العضو المنتدب لشركة فيكسيد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، والمهندس محمد يوسف رئيس قطاع التطوير، والدكتور سامر الرفاعي سكرتير عام الجمعية الإفريقية للرعاية الصحية والدواء، والدكتور أحمد صفوت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالجمعية الإفريقية، والدكتورة ماري جمال رئيس لجنة الدواء بالجمعية الإفريقي.

ويأتي المشروع في إطار التوجه القومي نحو دعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الدوائي المصري. ومن المتوقع أن يشكل المشروع ركيزة داعمة لمبادرات وطنية كبرى، أهمها الروشتة الإلكترونية والتتبع الدوائي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأكدت الهيئة أن المنصة المطروحة تمثل خطوة نوعية لتعزيز آليات الشراء الموحد والتوزيع الذكي داخل القارة، بما ينعكس على تحسين سلاسل الإمداد وخفض التكاليف وتسهيل الوصول العادل للمنتجات الطبية.

دعم دولي

وتشير تقديرات حديثة إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يقترب من 49 مليار دولار سنويًّا، مع توقعات بنمو متسارع اعتمادًا على الرقمنة وتطوير البنية اللوجستية. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن "تحسين سلاسل التوريد وتوسيع النفاذ للمنتجات الصحية في إفريقيا يتطلب حلولًا رقمية إقليمية مشتركة"، وهو ما يتسق مع توجه المشروع الجديد.

ويتماشى هذا التوجه مع دعوات المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض (Africa CDC) لتعزيز التكامل القاري في الإمداد الدوائي، ومع توصيات الاتحاد الإفريقي بضرورة إنشاء منصات مشتركة لتقوية الإنتاج المحلي وتسهيل التداول عبر الحدود.

دعم السيادة الصحية الإفريقية

ويأتي هذا المشروع متزامنًا مع الدور الذي تضطلع به الدولة المصرية من خلال تنظيم مؤتمر Africa Health ExCon السنوي تحت مظلة هيئة الشراء الموحد، والذي يركز هذا العام على محاور الابتكار والذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي للدواء، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدوائية والتحول الرقمي الصحي في إفريقيا.

أهداف استراتيجية

وتؤكد الهيئة أن المشروع من شأنه تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:

1. تعزيز السيادة الصحية الأفريقية عبر إنشاء منصة موحدة وآمنة للنفاذ إلى المنتجات الطبية.

2. رفع كفاءة الشراء الجماعي وتقليل الهدر وتحسين استدامة المخزون الدوائي.

3. دعم التحول الرقمي بما يتكامل مع آليات التتبع والحوكمة الدوائية.

4. توسيع فرص التصدير المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الطبية المحلية.

5. تسهيل الوصول العادل للدواء في المناطق منخفضة الإمداد داخل القارة.

نحو منصة عالمية

وتؤكد الهيئة أن الشراكة مع الجمعية الإفريقية وشركة فيكسيد تمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي الداعم لاستدامة الإمداد، وأن المنصة المزمع إنشاؤها يمكن أن تتحول إلى بوابة عالمية لتداول الدواء والمستلزمات الطبية بمواصفات موحدة وحوكمة رقمية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

واختتمت الهيئة بأن المشروع يأتي ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة الدوائية العالمية، ودعم التكامل الصحي الإقليمي بما يسهم في تحقيق الأمن الصحي بالقارة الإفريقية.

