أجرت لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، مرورًا مفاجئًا خلال شهر نوفمبر الجاري على أحياء السيدة زينب وحدائق القبة وعين شمس بمحافظة القاهرة لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان الانضباط الإداري والميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من البناء المخالف ومراجعة ملفات التصالح والتقنين، والمتغيرات المكانية ومتابعة أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والإيرادات والشئون المالية ومنظومة النظافة والحملة الميكانيكية والإشغالات والإعلانات والأسواق وأداء المركز التكنولوجي وحل مشاكل المواطنين.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من قطاع التفتيش والمتابعة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج المرور الميداني لفرق القطاع على حي السيدة زينب، حيث أشار التقرير إلى تنفيذ إزالة بناء بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، ومصادرة مواد البناء، كما تم رصد مخالفات بإدارة المخازن والشئون المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تمهيدًا لإحالة الموضوع إلى النيابة لإعمال شؤونها، ووجود مخالفات بإدارة الإشغالات بشأن تراكم المديونيات على الأكشاك، وتم اتخاذ الإجراءات حيال ذلك وإحالة الموضوع إلى محافظة القاهرة لأعمال شؤونها.

وأوضح التقرير، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة على مدار اليوم من الطرق العامة والمحال والمقاهي وإيداع المضبوطات بالمخازن وذلك بمناطق (شارع قدري - ميدان السيدة زينب - شارع الكومي - شارع خيرت - شارع نوبار - شارع السلسلة - شارع بورسعيد)، وغلق وتشميع المحال العامة غير المرخصة، وتم إنذار بعض المحلات لاستكمال طلباتهم وتوفيق الأوضاع وفقًا لمنظومة المحال العامة الجديدة، بالإضافة إلى رصد ديون ومطالبات لصالح الحي لم يتم تحصيلها من شركات وأفراد وتم تشكيل لجنة لسرعة التحصيل والتوجيه بسرعة وضع خطة لاستغلال أصول أملاك الدولة بشأن (الباكيات والمحلات) غير المستغلة لتعظيم الإيرادات، مع وجود مخالفات في بعض ملفات تراخيص البناء، وتم اتخاذ الإجراءات حيال تلك المخالفات، كما تم التوجيه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية وفقًا للجدول الزمني لذلك.

وفيما يخص المرور المفاجئ على حي حدائق القبة لمراجعة أعمال الحي ومدى إنجاز الخدمات للمواطنين بالجودة والتوقيت المطلوب ورصد أي مخالفات للجنة، أوضح التقرير أن نتائج المرور أسفرت عن وجود بعض المخالفات التي تتطلب الإحالة إلى النيابة المختصة لإعمال شؤونها حيث كشفت اللجنة أثناء الفحص وجود مخالفات في بعض ملفات تراخيص البناء علاوة على بعض المخالفات الإدارية للوائح والكتب الدورية المنظمة للعمل، كما تلاحظ من المرور الميداني وجود إشغالات بالشوارع الرئيسية وقد رافقت اللجنة رئيس الحي في حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وإخلاء الأرصفة بالشوارع للمارة علاوة على رصد بعض حالات البناء بدون ترخيص لمبنى في 22 شارع قاسم أمين حيث حصل صاحب العقار على ترخيص أرضي و4 أدوار وتم مخالفة التراخيص والبناء حتى الدور التاسع وعلى الفور تم التنسيق مع رئاسة الحي والجهات المختصة لإزالة الأعمال المخالفة والتي تمت أثناء تواجد اللجنة وقد حرص أعضاء اللجنة على التأكيد على العاملين بالحي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وحول المرور المفاجئ على حي عين شمس، أشار التقرير إلى رصد حالات عديدة من المخالفات الإدارية بالمخازن والشئون الإدارية تستوجب الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها واكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بالعقار رقم 10 شارع أبو حشيش؛ وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة فورًا ومصادرة مواد البناء والتحفظ على الأدوات والمهمات.

كما تم تنفيذ 2 حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وتنفيذ حملة رفع مخلفات البناء من الشوارع الرئيسية والميادين وإنهاء نسبة 50% من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي حفاظًا على مصلحة المواطن.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بالجهود التي يقوم بها قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة لرصد أي مخالفات أو تقصير في العمل والأداء المطلوب من جميع العاملين بالمراكز والأحياء والمدن بالمحافظات.

كما وجهت الدكتورة منال عوض فرق القطاع باستمرار حملات التفتيش المفاجئة على وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، للتأكد من انضباط العمل، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء.

