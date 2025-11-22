التقى الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال معرض دبي للطيران 2025، رؤساء ومسؤولي كبرى شركات تصنيع الطائرات والمحركات وشركات الإيجار؛ حيث اجتمع مع جاييل ميهوست رئيس شركةCFM ، وستيفان كوي الرئيس التنفيذي لشركة (Safran Aircraft Engines).

وتعد شركة CFM International هي الشركة المصنعة للمحركات المثبتة على طائرات شركة مصر للطيران، من طرازات (B737-800 (CFM56-7B و A320/A321neo (CFM-LEAP1A) وطراز (CFM-LEAP1B) B737-MAX المزمع استلامه خلال عام 2026، حيث تم بحث كل الجوانب المتعلقة بتشغيل تلك المحركات والتحديثات الجاري تنفيذها من جانب شركة CFM على المحركات الجديدة خاصة طراز LEAP1A/1B من أجل أداء تشغيلي أفضل لتلك المحركات، وتم التطرق لإمكانية التعاون بين شركة CFM وورشة المحركات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لإضافة إمكانيات وقدرات جديدة للورشة لإصلاح المحركات طراز CFM- LEAP1A/1B.

والتقى عادل، ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذي لشركة Airbus العالمية وجابرييل سيميلاس رئيس شركة Airbus لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تشغل مصر للطيران طرازات مختلفة من طراز أيرباص بأسطول شركة مصر للطيران (A320/A321neo , A330-200/300) بالإضافة إلى الطائرات الجديدة من طراز A350-900 المتوقع البدء في استلامها بنهاية عام 2025.

وناقش الطرفان الجوانب الفنية لتشغيل تلك الطائرات بأسطول شركة مصر للطيران Entry Into Service Process ، وتم التطرق لبحث أوجه الدعم الفني المختلفة والمقدمة من شركة إيرباص لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للحفاظ على تقديم الدعم الفني المستمر لتشغيل طرازات إيرباص.

وواصل رئيس شركة مصر للطيران سلسلة الاجتماعات؛ حيث التقى بول بويل نائب أول الرئيس للتسويق، ورئيس منطقة أوروبا وإفريقيا لشركةAvilease ، ورامون سارتوريني المدير الإداري لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة Avolon حيث تم مناقشة أوجه التعاون مع تلك الشركات والتي تعد من أكبر شركات تأجير الطائرات.

وأبدت تلك الشركات رغبتها في تمويل الطائرات من طراز A350-900 المزمع استلامها خلال عام 2027 و2028 بنظام Sale and Lease Back والمشاركة في المناقصات القادمة RFPs لتوفير طائرات جديدة سواء Narrow Body أو Wide Body بنظام التأجير التشغيلي operating Lease.

والتقى عادل مع براد ماكمولين نائب أول الرئيس للمبيعات في شركة Boeing وأنبيسي يتبايرك نائب الرئيس للمبيعات بشركة Boeing حيث يضم أسطول مصر للطيران عددًا من طائرات بوينج طراز (B737-800/ B787-9/ B777-300ER) بالإضافة إلى الطائرات الجديدة من طراز B737-8Max المزمع البدء في استلامها خلال عام 2026، وتم مراجعة الجدول الزمني المحدد لاستلام الطائرات بالإضافة إلى مناقشة الجوانب الفنية لتشغيل تلك الطائرات بأسطول شركة مصر للطيران Entry Into Service Process .

واجتمع رئيس شركة مصر للطيران مع سينثيا موكليفيتش نائب الرئيس للعملاء وتطوير الأعمال بشركة Collins ، وسعيد بوحيا نائب الرئيس لإدارة حسابات العملاء بشركة Collins حيث تم مناقشة المستجدات الخاصة بمشروع تركيب المقاعد الجديدة Economy and Business Seats على عدد (19) طائرة من طراز B737-800 والدعم الفني المقدم لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لهذا المشروع، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بتوريد مقاعد درجة رجال الأعمال Business Seats والتي سيتم تركيبها على الطائرات من طراز A350-900.

وتابع عادل لقاءاته مع بيتر أندرسون الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة Aercap وديفيد ساوثارد نائب الرئيس لشئون تأجير الطائرات بشركة Aercap والتي تستأجر منها مصر للطيران طائرات من طراز B787-9، وطائرات من طراز A320neo و7 طائرات من طراز A321neo، وأبدت تلك الشركة رغبتها في توسيع علاقاتها التجارية مع شركة مصر للطيران من خلال تمويل الطائرات من طراز A350-900 المزمع استلامها خلال عام 2027 و2028.

والتقى الطيار أحمد عادل، محمود الهاملي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للطيران ADA، حيث تم استعراض آليات تنفيذ عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في مجالات الشحن الجوي وصيانة وعمرة الطائرات والخدمات اللوجستية والتدريب، وكذلك سبل التعاون المشترك في مجالات النقل الجوي.

وأشار عادل إلى أنه تم خلال فاعليات المعرض عقد العديد من اللقاءات المهمة مع كبار مصنّعي الطائرات والمحركات، بالإضافة إلى شركات التأجير العالمية، حيث تناولت هذه الاجتماعات مناقشات بنّاءة حول تطوير إمكانيات التشغيل وتعظيم الكفاءة الفنية، إلى جانب دراسة خيارات جديدة لدعم خطط تحديث أسطول الشركة، بما يواكب التطور العالمي في صناعة الطيران، لا سيما في ما يتعلق بالاعتماد على الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، وأكد أن مصر للطيران تعمل بكل جدية لضمان إدخال الطرازات الجديدة من A350-900 وB737-8 MAX إلى الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ضمن استراتيجية الشركة التوسعية لتحسين مستوى الخدمة، وتعزيز القدرة التنافسية على الخطوط الدولية.

وثمّن عادل اهتمام شركات التأجير العالمية بزيادة حجم تعاونها مع مصر للطيران، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس الثقة المتنامية في خطط التوسع والتحديث التي تنتهجها الشركة، وفي قدرتها على تطوير عملياتها التشغيلية والفنية بما يتماشى مع معايير صناعة الطيران الحديثة.

