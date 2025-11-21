تحذير مهم من حماية المستهلك بشأن عروض الجمعة البيضاء

حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين من الاشتراك في أي مسابقات أو عروض ترويجية تُعلن عنها بعض الشركات خلال موسم "الجمعة البيضاء" دون التأكد من وجود رقم الإخطار الصادر عن الجهاز داخل الإعلان.

وأوضح الجهاز أن إدراج عبارة مثل:"هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2025"يعد دليلًا على قانونية المسابقة وخضوعها للضوابط الرقابية.

وأكد الجهاز أن ذلك يأتي تنفيذًا لنص المادة (14) من قانون حماية المستهلك، والتي تشترط عدم جواز الإعلان عن أي مسابقة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات المحددة في اللائحة التنفيذية، وذلك قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

وفي حال مخالفة أحكام المادة14 من القانون تُوقَّع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وأهاب الجهاز بالمستهلكين ضرورة تحرّي الدقة قبل الاشتراك في أي مسابقات خلال موسم التخفيضات، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لشفافية التعاملات.

