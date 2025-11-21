اليوم.. "الأوقاف" تفتتح 10 مساجد ضمن خطة إعمار بيوت الله

أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة جهودها لإعمار بيوت الله - عز وجل- بافتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، حيث تم إنشاء وبناء 4 مساجد جديدة، وإحلال وتجديد 5 مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن يصل إلى 305 مساجد من بينها 232 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و73 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13 ألفًا و794 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 24 مليارًا و148 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:

- محافظة الفيوم

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بعزبة خلف بقرية منشأة طنطاوي - مركز سنورس، ومسجد توفيق حنين الغربي بقرية الخواجات - مركز يوسف الصديق.

- محافظة الأقصر

تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ الفاوي بقرية العديسات بحري - مركز الطود.

- محافظة بني سويف

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة مجلي بقرية دشطوط - مركز سمسطا، كما تم إنشاء وبناء مسجد الكريم بقرية بلفيا - مركز بني سويف.

- محافظة الإسكندرية

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد سعد الله بقرية البيضاء مهندسين بمنطقة فنجري 5 - حي العامرية أول.

- محافظة أسيوط

تم إنشاء وبناء مسجد الحميد بقرية بني محمد المراونة - مركز أبنوب، ومسجد الريان بقرية درنكة - مركز أسيوط.

- محافظة القليوبية

تم إنشاء وبناء مسجد عباد الرحمن - مركز ومدينة طوخ.

- محافظة الأقصر

تم صيانة وتطوير مسجد العتيق - مدينة أرمنت الوابورات.

اقرأ أيضًا:

بعد الإقبال الكبير.. إجراءات المتحف المصري للتغلب على زيادة أعداد الزائرين

كيف نجحت وزارة الزراعة في إنتاج الفاكهة الإستوائية؟