قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمارات الخاصة شهدت ارتفاعًا ملموسًا خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 73%، مؤكدًا أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى مصر في بداية ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن شهر نوفمبر شهد العديد من الأحداث المهمة والسارة على مستوى الدولة، بدءًا من افتتاح المتحف المصري الكبير، مرورًا بعدد من المشروعات القومية، وصولًا إلى مشروع محطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى أن المشروع سيتيح لمصر توفير ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع النووي يمثل خطوة تاريخية في مسيرة الدولة، حيث أضاف: "مثلما أكد الرئيس، نحن نكتب صفحة جديدة مضيئة في تاريخ الوطن، فقد ظل الحلم النووي يراود المصريين منذ منتصف القرن الماضي، واليوم أصبح واقعًا ملموسًا بفضل الإرادة الصلبة والعزيمة القوية والعمل الدؤوب والإصرار على تحقيق هذا الحلم".

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يبدون اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مصر، مضيفًا: "كلما جلست مع شركة كبيرة وأدعوها للاستثمار، تكون رغبتها الأولى تخصيص أرض في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما تتمتع به من مزايا لوجستية واستثمارية كبيرة".

