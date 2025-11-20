إعلان

محافظ القاهرة يبحث خطة تطوير سوق العبور ورفع كفاءته لخدمة التجار والمستهلكين

كتب : محمد نصار

01:20 م 20/11/2025

الدكتور إبراهيم صابر

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع مجلس إدارة سوق العبور، لمتابعة ومراجعة خطة تطوير ورفع كفاءة السوق بما يعظم من دوره ويحقق مصالح التجار.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، أن خطة تطوير سوق العبور تهدف إلى رفع كفاءة المرافق والبنية التحتية خاصة الصرف الصحى والمياه والإنارة والأسوار، والطرق، وتكثيف التشجير، وتعظيم موارد السوق مع مراعاة مصلحة التجار.

وأشار محافظ القاهرة، عقب استماعه لآراء تجار السوق ومقترحاتهم إلى أن الدولة مهتمة بتطوير سوق العبور لما له من دور هام في إحداث التوازن في أسعار الخضر والفاكهة والأسماك في القاهرة والمحافظات المجاورة.

وأشار إلى أنه سيتم عمل هيكلة مؤسسية مستدامة للسوق تحقق مصالح الدولة والتجار وفق خطة عمل محددة لها جدول زمني للتطور.

