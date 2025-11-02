علقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، على الجدل الذي أثارته ظهور سيارات إسعاف فاخرة من طراز "بورش" لتأمين فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، عبر حسابه على فيسبوك: "فخور بفريق عمل هيئة الرعاية الصحية اللي اتحدوا نفسهم عشان يشاركوا مع مؤسسات الدولة المصرية بفكرة مبتكرة تليق بعظمة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير وبدون ما يكلفوا موازنة الدولة أو الهيئة جنية واحد ليثبتوا أن الإيمان بالفكرة والإصرار يقدروا يعملوا المستحيل".

وأضاف: "شكرًا لوزارة الصحة ولكل مؤسسات الدولة الداعمة وشكرًا للقطاع الخاص الوطني اللي أثبت أن مشاركته المجتمعية حقيقية مش شعارات رنانة".

وفي سياق توضيحها، قالت الهيئة إن "هذه السيارات لم تكلف الدولة أي أعباء مالية، وإنما تم توفيرها من خلال شراكة مجتمعية مع القطاع الخاص في إطار مبادرة "نرعاك في مصر" لدعم منظومة الرعاية الصحية والطوارئ، ولاسيما خلال الفعاليات القومية الكبرى".

وأشارت إلى أن "هذه السيارات ليست بديلة لسيارات الإسعاف، وإنما هي وحدات دعم طبي ميداني مجهزة لتوفير الاستجابة السريعة داخل مواقع الفعاليات الكبرى، وذلك بالتكامل مع سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف المصرية لضمان أفضل مستوى من الخدمة والرعاية".

ولفتت إلى أن "السيارات مخصصة للتغطية الطبية داخل موقع الفعالية فقط، وهي مزودة بأحدث التجهيزات الطبية لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية المتكاملة وقت الحاجة".

