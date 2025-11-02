أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك ظواهر جوية مسيطرة شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

كما توقعت فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

