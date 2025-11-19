التقى السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، اليوم، وفدا من جامعة سراج الهدى بالهند برئاسة الدكتور عبدالرحمن الثقافي رئيس الجامعة، بحضور الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للنقابة، وزير الإعلام الأسبق.

ورحب السيد محمود الشريف، بالوفد الهندي داخل مقر النقابة، وطلب نقل تحياته للأشقاء في الهند وسماحة مفتي الديار الهندية الشيخ أبو بكر أحمد، وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به جامعة سراي الهدى في خدمة الدعوة الإسلامية.

واستعرض نقيب السادة الأشراف، خلال اللقاء، الدور الذي تقوم به النقابة في حفظ الأنساب ونشر أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منذ نشأتها وحتى الآن، والدور الوطني لنقابة السادة الأشراف على مر العصور.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن النقابة تسير على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نشر المنهج الوسطي المعتدل، مشيرا إلى أن آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم أكثر الناس حبًا للصحابة وأمهات المؤمنين.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن النقابة تربطها علاقات جيدة وقوية بالمؤسسات الدينية "الأزهر - الأوقاف - دار الإفتاء - مشيخة الطرق الصوفية"، متابعا:"نعمل جميعا تحت مظلة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر".

وقال نقيب السادة الأشراف:"تربطنا علاقات قوية بالإخوة الأقباط ونتشارك جميعا في المناسبات الخاصة بنا، تطبيقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم "استوصوا بقبط مصر خيرا.

وأبدى نقيب السادة الاشراف، الاستعداد الكامل للتعاون مع جامعة سراي الهدى في شتى المجالات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبدالرحمن الثقافي رئيس جامعة سراي الهدى، عن سعادته بتواجده داخل مبنى نقابة السادة الأشراف.

وقال الثقافي:"إننا نحب مصر بلد الأزهر الشريف، الذي يتبع المنهج الأشعري وينتهج منهج أهل السنة والجماعة، ونحن كذلك نتمسك بعيدة أهل السنة والجماعة".

وتابع:"إننا في بلادنا نقدم السادة الأشراف في كل شيء، لأنهم يدعون إلى نشر سماحة الإسلام الوسطي المعتدل".

ووجه رئيس جامعة سراج الهدى، دعوة رسمية لسماحة نقيب السادة الأشراف، لزيارة الجامعة والتعرف على أنشطتها، وهو ما رحب به السيد محمود الشريف.

وفي نهاية اللقاء، أهدى نقيب السادة الأشراف، درع النقابة وخاتم النبوة لرئيس جامعة سراج الهدى، تقديرًا للدور الذي يقوم به لخدمة الدين الإسلامي.