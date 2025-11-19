بوتين: ننطلق لتعزيز قدرات محطة الضبعة لإنتاج الطاقة النووية

القاهرة - أ ش أ:



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر تولي اهتماما كبيرا ليس فقط فيما يخص مشروع الضبعة للطاقة النووية في الاستخدامات السلمية ولكن أيضا في التعاون المشترك بيننا والدعم المستمر لعلاقات الصداقة الثنائية بين روسيا ومصر

وقال الرئيس الروسي - في كلمته خلال فعاليات بدء وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية عبر الفيديو كونفرانس- "أرحب بكل من شارك في مراسم هذه الاحتفالية لوضع هيكل الوحدة الأولى الخاص بالمفاعل النووي بمحطة الضبعة النووية".

وأضاف أن بناء هذه المحطة بمشاركة روسية يعد عملا ناجحا ونحن ننطلق لمرحلة أخرى أساسية من أجل تعزيز قدرات هذه المحطة بتقنيات حديثة وانتاج الطاقة النووية وسد كل الإحتياجات الخاصة بالاقتصاد المصري ، منوها بأن كل ذلك يحدث الآن بمبادرة خاصة وشخصية وبدعم من عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية صديقنا العزيز الذي يحتفل اليوم بيوم مولده ، مقدما التهاني القلبية له ومتمنيا له كل الصحة والنجاح والتوفيق والسداد في هذا العمل.