وزير الثقافة يطمئن الجمهور على صحة الموسيقار الكبير عمر خيرت



كتب- محمد شاكر:

طمأن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الجمهور على الحالة الصحية للموسيقار الكبير عمر خيرت، عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها واستلزمت نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح وزير الثقافة أنه على تواصل مستمر مع الفريق الطبي للاطمئنان على صحته، منذ زيارته له يوم الأحد، لافتًا إلى أن حالته تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وكان وزير الثقافة قد قام الأسبوع الماضي بزيارة الفنان الكبير محمد صبحي للاطمئنان على صحته، في إطار حرصه على متابعة الحالة الصحية لرموز الفن والثقافة ودعمهم والاطمئنان عليهم باعتبارهم ثروة وطنية وقيمة كبيرة في وجدان الشعب المصري.