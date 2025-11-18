إعلان

"نسب الطلاق زادت ليه؟".. الرئيس السيسي يوجه انتقادًا للدراما

كتب - محمد عاطف:

09:34 م 18/11/2025

الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نماذج العلاقات الاجتماعية التي تقدمها الأعمال الدرامية خلال عقود طويلة لم تعكس واقع الأسرة المصرية أو قيم الكفاح، بل ركزت على أنماط مرفهة ومبالغ فيها، وهو ما ساهم في رفع سقف التوقعات لدى الأجيال الجديدة، وإحداث فجوة بين الواقع والخيال، معتبرا أن ذلك تسبب في ارتفاع معدلات الطلاق.

وقال الرئيس السيسي خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة: "هي نسب الطلاق زادت ليه؟ الدراما ما جابتش إن الست بتكافح مع جوزها، ما جابتش إن الست ممكن يكون بيتها مش غالي قوي، يعني جايب لك قاعدين في فيلا وشقق غالية جدا يمكن تلتين المصريين ميقدروش يعملوه فحضرتك بتتفرجي على التليفزيون عايزة لما تيجي تشوفي كده، يبقى بيتك زيهم.. طب بيتك مش زيهم، فأنت مش راضية لا عن باباكي ولا عن جوزك".

وشدد السيسي على أن بناء شخصية مصرية سوية وفق معايير علمية ونفسية سليمة لا يتحقق عبر عمل فني واحد، خاصة في ظل تراكمات امتدت لنحو 60 عامًا من نمط فني أثر تدريجيًا على قيم المجتمع ووجدانه وطريقة تفكيره.

وأضاف أن الإصلاح الحقيقي لأي مشكلة يبدأ من تشخيص دقيق وصحيح، لأنه "لا يمكن الوصول لحلول ناجحة دون معرفة أسباب الخلل".

