"نسب الطلاق زادت ليه؟".. الرئيس السيسي يوجه انتقادًا للدراما

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نماذج العلاقات الاجتماعية التي تقدمها الأعمال الدرامية خلال عقود طويلة لم تعكس واقع الأسرة المصرية أو قيم الكفاح، بل ركزت على أنماط مرفهة ومبالغ فيها، وهو ما ساهم في رفع سقف التوقعات لدى الأجيال الجديدة، وإحداث فجوة بين الواقع والخيال، معتبرا أن ذلك تسبب في ارتفاع معدلات الطلاق.

وقال الرئيس السيسي خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة: "هي نسب الطلاق زادت ليه؟ الدراما ما جابتش إن الست بتكافح مع جوزها، ما جابتش إن الست ممكن يكون بيتها مش غالي قوي، يعني جايب لك قاعدين في فيلا وشقق غالية جدا يمكن تلتين المصريين ميقدروش يعملوه فحضرتك بتتفرجي على التليفزيون عايزة لما تيجي تشوفي كده، يبقى بيتك زيهم.. طب بيتك مش زيهم، فأنت مش راضية لا عن باباكي ولا عن جوزك".

وشدد السيسي على أن بناء شخصية مصرية سوية وفق معايير علمية ونفسية سليمة لا يتحقق عبر عمل فني واحد، خاصة في ظل تراكمات امتدت لنحو 60 عامًا من نمط فني أثر تدريجيًا على قيم المجتمع ووجدانه وطريقة تفكيره.

وأضاف أن الإصلاح الحقيقي لأي مشكلة يبدأ من تشخيص دقيق وصحيح، لأنه "لا يمكن الوصول لحلول ناجحة دون معرفة أسباب الخلل".