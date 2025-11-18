الرئيس السيسي: "بلد فيها 60 مليون شاب منقدرش نطلع 6 آلاف محمد صلاح؟"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير المنشآت ليس كافيًا لتحقيق التقدم، مشددًا على أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في نجاح أي منظومة تعليمية أو رياضية أو إدارية.

وأوضح السيسي خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، أن الدولة قد تمتلك أفضل المدارس أو مراكز التدريب الرياضي، لكن الجودة لن تتحقق دون نظام متكامل يقوم على بناء الإنسان وتأهيله بشكل صحيح.

وأضاف مستنكرًا: "بقى أنتوا عايزين تقولوا لي إن البلد اللي فيها 60 مليون شاب ما نقدرش نطلع منها 6000 لاعب كورة زي محمد صلاح؟".

وأشار الرئيس إلى أن مصر قادرة على التغيير وبوتيرة أسرع مما يعتقد البعض، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في اختيار الشخص المناسب وإعداده جيدًا، سواء كان في منصب قيادي أو لاعبًا رياضيًا أو أي موقع مسؤولية آخر، مؤكدًا أن جودة المخرجات ترتبط بجودة الاختيار والإعداد.