الرئيس السيسي: حجم الدعم المقدم للبوتاجاز يبلغ 30 مليار جنيه

كتب- محمد شاكر:

08:16 م 18/11/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة توافر الوعى بمقتضيات الحفاظ على متطلبات الدولة، موضحا أن مصروفات الدولة المصرية في أعقاب حرب 67 دفعتها إلى الاستدانة.

جاء ذلك خلال حوار مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، تناول خلاله تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية.

وأضاف السيسي أن تقدم الدول يحتاج إلى إرادة جماعية ووعي مجتمعي، مؤكدا أن حجم الدعم المقدم للبوتاجاز فقط يبلغ 30 مليار جنيه.

وقال الرئيس السيسي: "عدد السكان الكبير قوة تضاف إلى إمكانات الدولة، ونسعى لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، في الوقت الذي نواجه فيه تحديات كبيرة على كافة المستويات".

وشدد السيسي على أن العمل الجاد بجميع القطاعات هو الضمانة لتحقيق التقدم للبلاد، مؤكدا أن شباب مصر هم المستقبل.

السيسي عبدالفتاح السيسي دعم البوتاجاز

