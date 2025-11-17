إعلان

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث المعتمرين الهنود قُرب المدينة المنورة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:25 م 17/11/2025

الدكتور أحمد الطيب

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث التصادم المروِّع الذي وقع صباح اليوم الاثنين، قُرب المدينة المنورة، وأودى بحياة 40 معتمرًا هنديًّا.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين ارتقوا إلى الله تعالى جرَّاء هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّدهم جميعًا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

