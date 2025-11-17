"الثقافة" تنظم ندوة رحلة القطعة الأثرية من الاكتشاف إلى العرض



ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. أشرف العزازي، ندوة بعنوان "إحياء الحضارة من الاكتشاف إلى العرض.. رحلة القطعة الأثرية"، في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025.



يأتي ذلك في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.



وتتناول الندوة رحلة القطعة الأثرية منذ لحظة اكتشافها في المواقع الأثرية، مرورًا بمراحل التوثيق والدراسة والترميم، وصولًا إلى عرضها داخل المتاحف المصرية، مع تسليط الضوء على الجهود العلمية والمؤسسية التي تبذلها الدولة لصون التراث وحمايته.



ويشارك في الندوة نخبة من أساتذة وخبراء علم الآثار، وهم: د. ميسرة عبد الله أستاذ بكلية الآثار – جامعة القاهرة ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، ود. أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب وأستاذ الآثار وعميد كلية الآثار السابق، ود. أحمد منصور باحث وعالم مصريات ومدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية، ود. طارق توفيق أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة والمشرف العام السابق على مشروع المتحف المصري الكبير ورئيس الرابطة الدولية لعلماء المصريات.



وتأتي الندوة ضمن جهود وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لدعم الوعي الحضاري بين الجمهور، وإبراز مراحل العمل الأثري التي تُمثل أحد أهم عناصر القوة الناعمة المصرية، خاصة في ظل قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أكبر المتاحف على مستوى العالم.

