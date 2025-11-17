نائب: إرادة الناخبين مُحصنة بالدستور ويحميها رئيس حر

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ركيزة الاستقرار وحجر الزاوية لهذا الوطن.

واعتبر النائب، في بيان اليوم، أن توجيهات الرئيس بالتدقيق في الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية في الانتخابات البرلمانية ومطالبته للهيئة الوطنية للانتخابات بفحص الطعون المقدمة بناءً على الأحداث التي جرت هو انتصار للديمقراطية.

وأضاف نائب رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ، أن صوت الحكمة يأتي دائمًا من رأس الدولة لتصحيح الأوضاع وانتخاب برلمان يجرى انتخابه بالقواعد الديمقراطية والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن مطالبات الرئيس ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وتنفي أي ادعاءات تطعن في سلامة العملية الانتخابية.

ولفت طارق عبد العزيز، إلى أن إرادة الناخبين محصنة بقوة الدستور ويحميها رئيس حر بطل شجاع، مُصر على إقرار دولة العدل والقانون، وأن خطوة التصويب، هي تصحيح للأوضاع، والقوى السياسية تطالب بها وتدعمها وفقًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وطالب طارق عبد العزيز، الشعب المصري بالاطمئنان على مستقبل هذا البلد وعلى أصواته وإرادته التي يحافظ عليها الرئيس حتى يتم تشكيل برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب وصوته بعد الإجراءات التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات.

