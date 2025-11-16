برلماني: 7 خطوات عملية لتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي وتصدير اللحوم

كتب- نشأت علي:

اعتبر المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما كشفته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بشأن إصدار 429 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، يُعد دليلًا قاطعًا على نجاح الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للمصريين وتعزيز القدرة الإنتاجية للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم التطوير الحقيقي الذي يشهده القطاع.

وأكد المنزلاوي، فى بيان له اليوم الأحد، أن مصر تمتلك قاعدة قوية تجعلها قادرةً على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء، والتحول إلى دولة مصدرة لمختلف منتجاتها، موضحًا أن هناك 6 خطوات عملية لدعم هذا التوجه، وهي :

1. التوسع في إنشاء مزارع نموذجية عالية الإنتاجية.

2. تشجيع الاستثمار الخاص في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.

3. زيادة الطاقة الاستيعابية لمجازر اللحوم وتحديثها وَفق المعايير الدولية.

4. دعم برامج التحسين الوراثي وزيادة السلالات عالية الجودة.

5. تعزيز منظومة الإرشاد الزراعي والتدريب الفني للمربين.

6. فتح أسواق تصديرية جديدة من خلال اتفاقيات تجارية مع الدول العربية والإفريقية والآسيوية.

7. الاهتمام بملف التصنيع لمنتجات اللحوم والألبان من خلال تقديم حوافز تشجيعية لإنشاء هذه المشروعات والتوسع فيها، مطالبًا الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذه الخطوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء والتوجه نحو التصدير.



وأشاد المنزلاوي بالأداء المتميز لعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات ملموسة في ملف الأمن الغذائي يمثل نقلة نوعية تُحسب للوزارة وقياداتها، ويؤكد أن مصر تسير بثبات نحو بناء قطاع زراعي وإنتاجي قادر على المنافسة إقليميًّا وعالميًّا.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح الدورة التاسعة والعشرين لمعرض Cairo ICT



انتخابات النواب.. ننشر شروط تلقى التبرعات الانتخابية



الإجراءات الجنائية.. تعرف على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي



