هيئة الدواء المصرية تشارك في حفل إطلاق ورقة سياسات الأمراض النادرة

كتب- أحمد جمعة:

شاركت هيئة الدواء المصرية في فعاليات الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة في مصر، التي أطلقها الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك ضمن أنشطة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وتأتي هذه المشاركة في إطار دور مصر الريادي داخل منظمة الصحة العالمية، حيث تبنّت الدولة مبادرة إدماج الأمراض النادرة ضمن السياسات الصحية الوطنية للدول الأعضاء.

وخلال الجلسة الحوارية التي شاركت فيها الهيئة، أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، الدور المحوري للهيئة ضمن المحور الرابع من الاستراتيجية، والخاص بـ إتاحة وتوفير الأدوية والعلاجات الموجهة للأمراض النادرة.

وأشار رجائي إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الكشف المبكر والتشخيص الدقيق لهذه الأمراض، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى ورفع كفاءة التعامل مع الحالات النادرة.

كما استعرض الدور الحيوي لهيئة الدواء في تسريع إجراءات تسجيل وتداول الأدوية المتخصصة، واعتماد سياسات تنظيمية مرنة تضمن سرعة وصول العلاجات الحيوية إلى المرضى، مع الالتزام بالمعايير العالمية وبآليات الاعتراف المتبادل المتعلقة بالأدوية المتقدمة والعلاجات المبتكرة.

وأكد كذلك حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وشركات الدواء العالمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم ملف الأمراض النادرة وتمكين المرضى من الحصول على أفضل سبل الرعاية.

وشهدت الفعالية، حضور السيدة ألكسندرا هيومبر بيري الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمراض النادرة الدولية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات، إلى جانب ممثلين عن صندوق الطوارئ الطبية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات هيئة الدواء المصرية، وممثلي مؤسسة فرصة حياة، فضلًا عن حضور لافت لعدد من شركات الأدوية العالمية.