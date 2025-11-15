(أ ش أ):

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة احتفالية "عشاء في الظلام"، وحفل توزيع شهادات إتمام دراسة طريقة برايل 2025، الذي أقامته مؤسسة أخبار اليوم ضمن مبادرة "المس حلمك"، بحضور الدكتور محمد العقبي نائبًا عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الكاتب الصحفى إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وأسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، ومصطفى عبده رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم الإلكترونية، وأحمد المراغي رئيس تحرير مجلة الاخبار برايل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الفعالية الفريدة تؤكد أن مصر، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ماضية في طريقها نحو دعم وتمكين جميع أبنائها، وتوفير بيئة عادلة تُتيح لكل فرد أن يُعبّر عن نفسه ويساهم في بناء وطنه بروح من الانتماء والمسؤولية.

وقال محافظ القاهرة -في كلمته- " إننا نلتقى اليوم في هذه الليلة المُلهمة، التي تحمل بين طياتها معاني العزيمة والإصرار والإيمان بقدرات الإنسان، مهما كانت التحديات"، مشيرًا إلى أن مبادرة "عشاء في الظلام" التي تنظمها مؤسسة أخبار اليوم الاجتماعية، تجعلنا نعيش تجربة إنسانية عميقة، نشعر فيها بمدى قوة الإرادة التي يمتلكها أبطالنا ممن يتقنون فن الحياة بنور البصيرة لا بنور البصر.

وأضاف محافظ القاهرة أن مبادرة "المس حلمك" هي رسالة أمل وتحدٍ، تجسد قصص نجاح أبطال حقيقيين، أصغرهم لم يتجاوز السبع سنوات وأكبرهم بلغ الستين عامًا، جميعهم اجتهدوا وثابروا حتى تمكنوا من إتقان طريقة برايل، التي فتحت أمامهم آفاق العلم والثقافة والمعرفة، وأثبتوا أن الطموح لا يعرف عمرًا ولا قيودًا ، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأبطال هم رمز للإصرار والإبداع، وقدوة حقيقية لكل من يسعى لتحقيق حلمه، ومن خلالهم نتعلم أن التفوق لا يتحقق إلا بالإرادة، وأن التميز لا يُصنع إلا بالإيمان بالنفس وبالعمل الدؤوب.