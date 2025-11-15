قال د. أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن برنامج دولة التلاوة مشروع وطني بدأ التخطيط له منذ عدة أشهر، مؤكدا أنه يحظى باهتمام كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويهدف إلى تجديد الخطاب الديني والارتقاء بالذوق العام من خلال إعادة مدرسة التلاوة المصرية إلى ريادتها.

وأضاف قائلا إن المرحلة الأولى من المسابقة شهدت تقدم 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، خضعوا لاختبارات تعتمد على معايير ثابتة أبرزها جمال التلاوة وحسن الأداء تحت إشراف لجنة تحكيم تضم علماء وخبراء متخصصين، وأكد أن هناك تعاون كبير بين وزراة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لضمان تحقيق أهداف المشروع وساهم في ظهور أولى الحلقات بشكل مميز من خلال العروض البصرية المبهرة.

وصرح د. أسامة رسلان المتحدث بإسم وزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عز الدين بأن المسابقة ستستمر حتى قبيل شهر رمضان بسويعات قليلة، مشيرا إلى أن حالة التفاعل الشعبي الواسع وتصدر البرنامج "الترند" يعكسان وعي جمعي حميد لدى المصريين.