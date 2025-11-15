8 صور.. افتتاح أول مجزر متنقل بصناعة محلية بالكامل

كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، صباح اليوم، المجزر المتنقل الأول والذي يتم تنفيذه لأول مرة في مصر وتشرف الوزارة على تصميمه وتمويله ضمن عقد توريد 2 مجزر متنقل مكيف ومجهز بجميع مشتملاته بين وزارة التنمية المحلية وشركة (بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بتجهيز 2 مجزر متنقل مكيف لذبح الأبقار والماشية التي توجد بمناطق لا يوجد بها مجازر والمناطق النائية والحدودية للتعامل مع الماشية التي يتم استيرادها من الخارج لتوفير لحوم آمنة لتلبية احتياجات المواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور زغلول خضر، مستشار وزيرة التنمية المحلية لشئون البيئةوالمجازر، وعمرو مصطفى عبده، رئيس مجلس إدارة الشركة، ود. هاني شمس الدين، وكيل الطب البيطري بالقليوبية، وعدد من قيادات الشركة.

وتم تنفيذ المجزر الأول "نصف آلي كامل" بمكونات أوروبية والتصنيع المحلي وبمواصفات (أبعاد 12 مترًا - 3 أمتار عرض - 4 أمتار ارتفاع) ومجهز بصندوق ذبح دوار ميكانيكي وجلاده وخط تعليق وما يلزمه من معدات رفع ونقل وتداول ومسار لتجميع الأحشاء وخزان للمياه والدم والصرف ووحدة لوحات الكهرباء الكاملة وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات الفنية في هذا الشأن، كما يوجد بالمجزر وحدة غسيل للحوم وخزنة للأختام الخاصة وتبلغ سعة الذبح حوالي 100 رأس من الأبقار والجاموس في اليوم.

من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه من المقرر أن يتم نقل المجزر المتنقل الأول إلى منطقة السلوم بمحافظة مطروح، حيث من المقرر أن يكون جاهز للتحرك إلى المناطق النائية والحدودية لخدمتها والاستعانة به في بعض المواسم والأعياد في عدد من المحافظات لخدمة المواطنين في مختلف المناطق، كما سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة المناطق الحدودية وبعض المحافظات التي بها عدد قليل من المجازر.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تسليم 20 مجزرًا حكوميًا إلى المحافظات وتشغيلها لخدمة المواطنين، مؤكدة حرص الوزارة علي توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح وتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، وبصفة خاص بالمناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، الشركة المعنية بالتنفيذ بسرعة الانتهاء من المجزر الثاني المتعاقد عليه لدخوله الخدمة في المناطق بما يساهم في توفير لحوم آمنة وبأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين، مشيدة بجهود الشركة في تنفيذ المجزر الأول وتوطين الصناعة في هذا المجال المهم والتصدير بعد ذلك.

