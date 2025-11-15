إعلان

غدًا.. المتحف الكبير يطبق نظام الحجز المسبق لتذاكر الدخول

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

08:30 ص 15/11/2025

المتحف المصري الكبير

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قررت إدارة المتحف المصري الكبير بدء العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك اعتبارًا من غدًا الأحد، في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية وتحسين تجربة الزائر بها.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان انسيابية الدخول بما يوفر الراحة والأمان، ويعكس المكانة المرموقة للمتحف المصري الكبير كأحد أبرز الصروح الثقافية العالمية.

المتحف المصري الكبير وزارة السياحة والآثار المتحف الكبير يطبق نظام الحجز المسبق

