أعلنت لجنة التحكيم ببرنامج "دولة التلاوة" عن نتائج تقييم الأداء التي تحدد استمرار المتسابقين في مشوارهم.

وقد تضمنت قائمة المتسابقين كل من علي أحمد عثمان، وعمر علي عوض محمد، ومحمود كمال الدين محمود، وخالد عطية عبد الخالق، وشهاب أحمد حسن، ومحمد سامي محمد سليمان، ومحمد أحمد أحمد الدالي، وعلي إيهاب علي عطية.

تصدر المتسابق محمود كمال الدين محمود مجموع الدرجات، محققًا 270 درجة ليحصد أعلى الدرجات في الحلقة.

وعلى الجانب الآخر، سجل المتسابق علي إيهاب علي عطية أقل مجموع بـ 255 درجة، ليُعلن كأول المغادرين رسميًا للمسابقة.

شهدت الحلقة بعد ذلك مواجهة فاصلة بين أقل صوتين من المتأهلين، وهما شهاب أحمد حسن و محمد أحمد أحمد الدالي.

قدم المتسابقان تلاوتين رائعتين من سورة الإنسان، قبل أن تُحسم لجنة التحكيم النتيجة لصالح شهاب أحمد حسن، الذي ضمن بذلك استمراره في المنافسة.

غادر المتسابق محمد أحمد أحمد الدالي المسابقة رسميًا، ليكون ثاني المغادرين في هذه الحلقة.

قدمت لجنة التحكيم كلمات دعم للمغادرين، مؤكدة أن عدم الفوز لا يعني ضعف الموهبة، وبأن أمامهم فرصًا قادمة.

ولا تزال الفرصة قائمة أمام المتسابقين المغادرين للفوز بجائزة صوت الجمهور عبر الـ QR Code.