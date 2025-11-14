رئيس المتحف الكبير يكشف حقيقة تخصيص 80% من التذاكر للأجانب

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن الإقبال الجماهيري الهائل منذ افتتاحه في 4 نوفمبر كشف مشكلات طبيعية في أي مشروع جديد، خاصة مع تدفق 27 ألف زائر في يوم واحد أجبرهم على إغلاق الأبواب الساعة 1:30 ظهرًا.

وقال غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، إن الطاقة الاستيعابية تتراوح بين 15-20 ألف يوميًا حسب الكثافة، مشيرًا إلى أن بعض الزوار يقضون ساعتين فقط بينما آخرون يقضون اليوم كاملاً في المطاعم والكافيهات، مؤكدًا أن نظام الحجز أونلاين وشباك التذاكر مستمر مع تحديد طاقة يومية يُغلق عندها الباب فورًا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن شائعة تخصيص 80% للأجانب كاذبة تمامًا، فاليوم بلغ عدد الزوار 15200 و56% منهم مصريون.

وأشار إلى أن الكوتا مرنة تتراوح 40-60% لكل فئة حسب الموسم، ففي السياحة الشتوية ترتفع حصة الأجانب، وفي إجازة نصف العام ترتفع المصريين، مؤكدًا أن نظام "التايم سلوت" يبدأ الأحد المقبل لتنظيم الدخول بتوقيتات محددة، مشددًا على أن الزائر المصري يقضي وقتًا أطول بكثير من الأجنبي بسبب الفخر والاستمتاع بالمكان الجديد.

وتابع غنيم أن مدونة سلوك ستُطلق قريبًا تُطبع على التذكرة وتلزم الزائر بعدم اللمس أو التصوير غير اللائق أو البث المباشر.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، أن المصريين يعاملون المتحف كحديقة حيوانات بالغناء والضحك العالي، داعيًا لتوعية مجتمعية تحترم الآثار كجزء من حضارتنا، موضحًا أن المسار موجود لكن البهو العظيم يمنح حرية جزئية لمتابعة التطور التاريخي.