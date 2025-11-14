أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحمراء ستشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسابيع المقبلة بفضل زيادة المعروض في الأسواق، وليس بسبب أي مشكلات صحية أو أمراض.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الشمس"، إن كيلو القائم البقري يتراوح بين 165 و170 جنيهًا، والجاموسي بين 145 و155 جنيهًا، بينما اللحوم في الأسواق تتراوح بين 350 و400 جنيه، مشيرًا إلى أن أي لحم فاسد يُكشف فورًا بلونه الغريب ورائحته النفاذة.

وأضاف أن السلامة تبدأ بشراء اللحوم المختومة رسميًا من المنافذ الحكومية أو الموثوقة.

وأشار إلى أن من يختار لحمًا غير مختوم يتحمل مسؤولية صحته بنفسه، فصحة الإنسان أغلى من أي توفير، مشددًا على أهمية الوعي في اختيار المصدر لتجنب أي مخاطر.

وتابع أبو صدام أن مرض الحمى القلاعية ليس جديدًا على مصر ولا يستدعي الذعر.

وأكد أنه فيروس سريع الانتشار بين الحيوانات لكنه غير قاتل بدرجة كبيرة، موضحًا أن خطورته في سرعة العدوى لا في معدلات النفوق، وأن الإجراءات الوقائية الحالية كافية للسيطرة عليه دون تأثير على جودة اللحوم المتداولة.