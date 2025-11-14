خبير سياسي يكشف تفاصيل المشروع الروسي المنافس حول غزة في مجلس الأم

كشف الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، عن وجود "تجاذب كبير" داخل أروقة مجلس الأمن الدولي حول ملف غزة، مشيرًا إلى أن هذا التجاذب يدور بين مشروعي قرار متنافسين؛ أحدهما أمريكي والآخر روسي، موضحًا أن المشروع الأمريكي واجه رفضًا دوليًا واسعًا بسبب طبيعة بنوده غير الواضحة.

وأضاف تركي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المشروع الروسي يمثل بديلاً واضحًا، مؤكدًا أنه أكد بشكل واضح ضرورة دعم المجتمع الدولي لدولة فلسطينية موحدة في أراضيها ما بين الضفة وغزة،

وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن القرار الروسي يلتزم بالقرارات الشرعية الدولية ويضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير ويدعم حل الدولتين.

وتابع الدكتور إسماعيل تركي، أن المشروع الأمريكي يعيد صياغة خطة ترامب للشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التدخل الإسرائيلي المباشر كان له دور رئيسي في تعقيد القرار الأمريكي، حيث طالبت إسرائيل باستبعاد دول مثل تركيا من أي قوات حفظ سلام مستقبلية.

وأكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا يحول الخطة لمجرد غطاء دولي للسيطرة المستدامة على القطاع.

وأشار إلى أن التحديات الداخلية في إسرائيل تؤثر بشكل مباشر على الملف، موضحًا: "محاكمات نتنياهو وقضايا الفساد تدفعه للتصعيد في غزة، واليمين المتطرف يريد إفشال أي اتفاق يؤدي لانسحاب إسرائيلي، بينما يحاول ترامب توفير شبكة أمان لنتنياهو عبر منحه عفوًا رئاسيًا لحماية مصالحهما المشتركة".

وشدد الخبير السياسي، على أن نزع سلاح حماس ليس واقعيًا في الظرف الحالي، مشيرًا إلى أن البداية الحقيقية هي انسحاب إسرائيل والتزامها بخطة السلام.