كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي "مينا فارم" و"باير" الألمانية لتوطين صناعة الأدوية في مجال صحة المرأة والصحة الإنجابية.

جاء ذلك على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

أكد الوزير أن الاتفاقية خطوة محورية لتعزيز الأمن الدوائي، توفير أدوية عالية التكنولوجيا، ونقل الخبرات، مشيرًا إلى مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، بدعم توجيهات الرئيس لجذب الاستثمارات العالمية.

أوضح أن نقل التكنولوجيا ركيزة أساسية، مع ثقة في قدرات "مينا فارم" الوطنية و"باير" العالمية، لتطوير البنية الصناعية المصرية.

أكد الدكتور وفيق البرديسي، رئيس «مينا فارم»، أن الشراكة تعزز توطين الصناعة، توسع التصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية، وتدعم السياسة الصحية الوطنية.

وأشار الدكتور كلاوس رونجه، نائب رئيس «باير»، إلى أهمية مصر استراتيجيًا في سلسلة الإمداد، مؤكدًا أن الشراكة تدعم الاكتفاء الذاتي، توطين الأدوية الأساسية، وبناء نظام صحي مستدام.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.