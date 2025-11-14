رئيس "النيل الدولية": تغيير اسم القناة لـ "ENN" مجرد اقتراح

قالت دينا عثمان رئيسة قناة "نايل تي في إنترناشونال" الفضائية، إن تغيير اسم قناة النيل الدولية ليحمل "اسم مصر الإخبارية" هو مقترح قدمه فريق التطوير بالقناة ضمن تصور لاستعادة المشاهد، وأما القناة الإفريقية التي يتحدث عنها بعض معارضي الاقتراح فهي قناة خاصة، عملت لمدة عامين وتم إغلاقها عام 2018.

وأضافت رئيسة القناة، في تصريحات لها، اليوم، أن رأي الفريق أن اسم "ENN" يحمل اسم "Egypt" وألوان علم مصر، وكان الخلط بين نايل نيوز ونايل تي في، وتراجع المشاهدة والتأثير الخارجي من أسباب الاقتراح، كما أنه سبق طرح اسم "ENN" وكذلك اسم "ENC" في مقترحات تطوير سابقة.

ولفتت: إلى أنه "تمت استشارة شخصيات عديدة قبل تقديم الاقتراح ولكننا مستعدون للعمل في ظل أي شعار. إن قيادات القناة تدعم التطوير والتجديد، وفي انتظار قرار الهيئة بالإبقاء على اسم نايل تي في، أو تبني الشعار المقترح".