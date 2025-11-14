وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب أثناء الوضوء لصلاة الفجر

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

توفي صباح اليوم، الشيخ نادي زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، أثناء الوضوء لصلاة الفجر.

وقال مصدر بمديرية أوقاف القاهرة، إن الشيخ نادي زيدان كان يستعد لرفع أذان الفجر اليوم الجمعة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، وكان يتوضأ إلا أنه سقط مغشيًا عليه وتوفي في الحال.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن القائمين على المسجد حاولوا إسعافه إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم أداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

فيما نعت مديرية أوقاف القاهرة، مؤذن مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها"، وأكدت أنه توفي إلى رحمة الله تعالى عند استعداده لأداء صلاة الفجر بمسجد سيدتنا السيدة زينب (رضي الله عنها)، الشيخ نادي أحمد زيدان، سائلين الله تعالى أن يتغمده بخالص رحمته، وأن يتقبله في الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.